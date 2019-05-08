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Россельхознадзор ограничил поставки мяса из Белоруссии

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Россельхознадзор запретил поставки в Россию мяса с четырех белорусских предприятий. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о Лунинецком РАЙПО, ОАО «Могилевский мясокомбинат», УП «Пинский кооппром» и УП «Ривиерагрупп.

Причиной временных ограничений в ведомстве назвали повторно выявленные нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ.

Кроме того, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля для ряда белорусских производителей, в том числе ООО «Александров», ООО «Бетпак», ОАО «Брестский мясокомбинат», филиал Пружанского районного потребительского общества «Комбинат кооперативной промышленности», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

Ранее стало известно, что Россельхознадзор с 8 мая вводит ограничения на поставки молока и молочной продукции 37 предприятий Белоруссии.

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