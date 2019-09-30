В Кремле прокомментировали ситуацию с онкоцентром имени Блохина

В Кремле рассчитывают, что Министерство здравоохранения России примет меры для разрешения проблемы в НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина в Москве. Об этом 30 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это обращение [врачей] видят в Минздраве, и мы надеемся, что министерство примет необходимые меры», — сообщил он.

Ранее в этот же день стало известно, что врачи онкоцентра им. Н.Н. Блохина обвинили новое руководство центра в травле и пригрозили своим увольнением — 26 детских онкологов написали заявления об уходе.

Медики записали видеообращение, в котором рассказали об ужасных условиях для пациентов и несправедливом начислении зарплат. Они потребовали отстранения нового руководства, прозрачного и обоснованного начисления зарплат и проведения аудита строительства новых корпусов. В поддержку 26 сотрудников института выступил «Альянс врачей».

В июне 2019 года на пост руководителя НИИ ДОиГ была назначена Светлана Варфоломеева. Ранее сотрудники центра рассказывали, что Варфоломеева создала в коллективе напряженную обстановку — угрожает сократить ставки, понижает заработные платы, нагружает врачей бумажной работой и препятствует работе волонтеров. Новым руководством недовольны и родители больных детей.

Врачи написали открытое обращение к президенту России Владимиру Путину. Генпрокуратура в ходе проверки выявила нарушения в работе центра. Разобраться в ситуации с сокращениями обещали в Минздраве России. При этом новое руководство учреждения информацию о массовом сокращении сотрудников опровергает.