Прямой эфир

В Кремле прокомментировали ситуацию с онкоцентром имени Блохина

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кремле рассчитывают, что Министерство здравоохранения России примет меры для разрешения проблемы в НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина в Москве. Об этом 30 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это обращение [врачей] видят в Минздраве, и мы надеемся, что министерство примет необходимые меры», — сообщил он.

Опухоль головного центра: что стоит за скандалом в НМИЦ им. Блохина
Ситуацию, сложившуюся в самом известном онкологическом учреждении страны, назвали нарушением врачебной этики и клятвы Гиппократа

Ранее в этот же день стало известно, что врачи онкоцентра им. Н.Н. Блохина обвинили новое руководство центра в травле и пригрозили своим увольнением — 26 детских онкологов написали заявления об уходе.

Медики записали видеообращение, в котором рассказали об ужасных условиях для пациентов и несправедливом начислении зарплат. Они потребовали отстранения нового руководства, прозрачного и обоснованного начисления зарплат и проведения аудита строительства новых корпусов. В поддержку 26 сотрудников института выступил «Альянс врачей».

В июне 2019 года на пост руководителя НИИ ДОиГ была назначена Светлана Варфоломеева. Ранее сотрудники центра рассказывали, что Варфоломеева создала в коллективе напряженную обстановку — угрожает сократить ставки, понижает заработные платы, нагружает врачей бумажной работой и препятствует работе волонтеров. Новым руководством недовольны и родители больных детей.

Врачи написали открытое обращение к президенту России Владимиру Путину. Генпрокуратура в ходе проверки выявила нарушения в работе центра. Разобраться в ситуации с сокращениями обещали в Минздраве России. При этом новое руководство учреждения информацию о массовом сокращении сотрудников опровергает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врачи больницы Великого Новгорода отказались от переработок из-за низкой оплаты
Путин поручил до 1 октября установить нормативы минимального оклада медиков

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019