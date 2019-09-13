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Врачи больницы Великого Новгорода отказались от переработок из-за низкой оплаты

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В областной детской больнице Великого Новгорода четыре отделения отказались от переработок из-за низкой оплаты. Об этом 13 сентября сообщил в своем Twitter независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей».

Причиной забастовки среди медицинских работников стали постоянные переработки «за копейки в невыносимых условиях труда». «Медики не отступят», — говорится в посте.

Среди требований, предъявленных медицинскими работниками, называются обеспечение больниц инструментами, лекарствами и диагностическим оборудованием, а также достойная оплата переработок.

В больнице на просьбу «Известий» связаться с главным врачом Арсеном Амирбековым ответили, что тот уехал. В правительстве области также не смогли предоставить оперативный комментарий.

Масштабные забастовки медиков начались после массового увольнения хирургов горбольницы №1 Нижнего Тагила. После этого к ним присоединились медики Ставропольского края, Челябинской и Владимирской областей, Серова и Красноуральска (Свердловская область).

Как сообщается на сайте организации, «Альянс врачей» был создан после начала массовых увольнений в НИИ глазных болезней в апреле 2018 года. Адвокаты профсоюза защищали медицинских работников, после чего они были восстановлены на месте работы.

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