Врачи больницы Великого Новгорода отказались от переработок из-за низкой оплаты
В областной детской больнице Великого Новгорода четыре отделения отказались от переработок из-за низкой оплаты. Об этом 13 сентября сообщил в своем Twitter независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей».
Причиной забастовки среди медицинских работников стали постоянные переработки «за копейки в невыносимых условиях труда». «Медики не отступят», — говорится в посте.
Среди требований, предъявленных медицинскими работниками, называются обеспечение больниц инструментами, лекарствами и диагностическим оборудованием, а также достойная оплата переработок.
В больнице на просьбу «Известий» связаться с главным врачом Арсеном Амирбековым ответили, что тот уехал. В правительстве области также не смогли предоставить оперативный комментарий.
Масштабные забастовки медиков начались после массового увольнения хирургов горбольницы №1 Нижнего Тагила. После этого к ним присоединились медики Ставропольского края, Челябинской и Владимирской областей, Серова и Красноуральска (Свердловская область).
Как сообщается на сайте организации, «Альянс врачей» был создан после начала массовых увольнений в НИИ глазных болезней в апреле 2018 года. Адвокаты профсоюза защищали медицинских работников, после чего они были восстановлены на месте работы.