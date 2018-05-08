Медики начали трехдневную забастовку в Португалии

В Португалии началась трехдневная забастовка сотрудников медицинских учреждений. Национальная федерация врачей и Независимый профсоюз медиков требуют улучшения условий труда работников сферы здравоохранения.

Они призывают поднять людям уровень заработной платы, сократить объем сверхурочной работы с 200 до 150 часов в год, уменьшить списки пользователей семейных врачей, а также улучшить условия для обучения и переквалификации специалистов, передает телерадиокомпания RTP.

В один из дней участники акции намерены провести митинг у министерства здравоохранения республики в Лиссабоне. Несмотря на то что забастовка приведет к отмене плановых операций, врачи заверили, что экстренная помощь будет оказана всем нуждающимся.