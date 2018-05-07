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Украинские шахтеры объявили забастовку

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Шахтеры Волынской области на Украине заявили о начале забастовки из-за невыплаты заработной платы. Об этом сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, горняки шахты № 9 «Нововолынская» ГП «Волыньуголь» прекратили работу в первую смену и направляются от шахты в центр города к управлению объединения, сообщает телеканал «360».

Волынец отметил, что шахтерам выплатили только 20% зарплаты за март, а сотрудники непромышленной группы не получают зарплату с февраля.

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