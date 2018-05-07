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В Польше спасатели ищут пропавших после землетрясения горняков

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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На юге Польши продолжаются поиски троих горняков, которые пропали без вести после землетрясения в субботу, 5 мая. Подземные толчки вызвали обрушение на шахте «Зофьювка».

В понедельник все работы по добыче на месте инцидента приостановлены, сообщил глава «Ястшембской угольной компании» Даниель Озон.

«Вентиляторы работают на полную мощность, проветривая еще не проверенный участок от метана. Когда его концентрация снизится до 5%, мы сможем отправить туда спасателей с самым современным оборудованием», — приводит его слова ТАСС.

Сейчас более 15 спасательных бригад разбирают завалы на другом участке, где произошел обвал. Работы ведутся на глубине 900 м.

В субботу в шахте на глубине около 12 тыс. м произошел мощный взрыв, за которым последовала серия подземных толчков, что вызвало обрушение пород. Большинство шахтеров оперативно эвакуировали. 6 мая спасатели обнаружили тела двоих из пяти пропавших.

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