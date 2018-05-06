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Число жертв взрыва в польской шахте увеличилось до двух

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Число погибших при взрыве в шахте на юге Польши выросло до двух, сообщил директор Ястемжской угольной компании Даниель Озон.

«Спасатели добрались до шахтера, который был зажат между трубопроводами. Врач констатировал его смерть», — цитирует Озона ТАСС.

Утром 5 мая в шахте Софиевка в Ястшембе-Здруй произошел сильный взрыв. В этот момент под землей находилось около 250 горняков. После эвакуации на поверхность не вышли семь человек. Спасательная операция была затруднена из-за высокого содержания метана в воздухе.

Ранее спасателям удалось обнаружить троих из оставшихся в шахте горняков. Двое из них были живы, один погиб. В настоящее время продолжаются поиски еще троих горняков.

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