Число жертв взрыва в польской шахте увеличилось до двух
Число погибших при взрыве в шахте на юге Польши выросло до двух, сообщил директор Ястемжской угольной компании Даниель Озон.
«Спасатели добрались до шахтера, который был зажат между трубопроводами. Врач констатировал его смерть», — цитирует Озона ТАСС.
Утром 5 мая в шахте Софиевка в Ястшембе-Здруй произошел сильный взрыв. В этот момент под землей находилось около 250 горняков. После эвакуации на поверхность не вышли семь человек. Спасательная операция была затруднена из-за высокого содержания метана в воздухе.
Ранее спасателям удалось обнаружить троих из оставшихся в шахте горняков. Двое из них были живы, один погиб. В настоящее время продолжаются поиски еще троих горняков.