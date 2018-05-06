Один горняк погиб при взрыве в шахте в Польше

Один горняк стал жертвой сильного взрыва в шахте на юге Польши, сообщил председатель Ястемжской угольной компании Даниель Озон.

Погибшему было 38 лет.

Само ЧП произошло утром 5 мая в шахте Софиевка в Ястшембе-Здруй. В тот момент на руднике находилось около 250 человек. Сила взрыва была эквивалентна четырем баллам по шкале Рихтера.

Была проведена эвакуация, однако семь горняков вышли на поверхность. Спустя некоторое время двоих из них удалось обнаружить. Они ранены и находятся в больнице.

Поиски остальных пропавших продолжаются. Спасательная операция затруднена из-за высокого содержания метана в воздухе, указывает «РИА Новости».

30 апреля на шахте в Тандинском районе Тувы произошел обвал. На момент ЧП в забое находились 80 человек, 79 были выведены на поверхность. Один человек был найден мертвым.