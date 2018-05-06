Прямой эфир

Один горняк погиб при взрыве в шахте в Польше

0
Фото: Global Look Press/ Michal Fludra
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один горняк стал жертвой сильного взрыва в шахте на юге Польши, сообщил председатель Ястемжской угольной компании Даниель Озон.

Погибшему было 38 лет.

Само ЧП произошло утром 5 мая в  шахте Софиевка в Ястшембе-Здруй. В тот момент на руднике находилось около 250 человек. Сила взрыва была эквивалентна четырем баллам по шкале Рихтера.

Была проведена эвакуация, однако семь горняков вышли на поверхность. Спустя некоторое время двоих из них удалось обнаружить. Они ранены и находятся в больнице.

Поиски остальных пропавших продолжаются. Спасательная операция затруднена из-за высокого содержания метана в воздухе, указывает «РИА Новости».

30 апреля на шахте в Тандинском районе Тувы произошел обвал. На момент ЧП в забое находились 80 человек, 79 были выведены на поверхность. Один человек был найден мертвым

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Золотодобывающие компании ЮАР выплатят компенсации шахтерам за силикоз
СПГ утечет из-под санкций
Для реализации программы создания собственных технологий сжижения газа потребуется 10 млрд рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017