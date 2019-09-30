Руководство онкоцентра Блохина обратилось к специалистам Минздрава

Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина в Москве направило письмо специалистам Минздрава и представителям организаций здравоохранения с просьбой оценить действия сотрудников, возмутившихся условиями работы. Об этом 30 сентября сообщает «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу центра.

«В связи с появлением в сети интернет видео, в котором четыре сотрудника НИИ ДОиГ требуют сменить директора НИИ ДОиГ, угрожая написать заявление об уходе, руководство НМИЦ онкологии имени Блохина направило просьбу дать правовую оценку действиям сотрудников отделения детской трансплантологии костного мозга», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что адресатами просьбы стали президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, главный внештатный детского специалиста-гематолога Минздрава России Александра Румянцева, советник директора НИИ ДОиГ НМИЦ онкологии имени Блохина и академик Владимир Поляков, а также директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина.

30 сентября стало известно, что врачи онкоцентра им. Н.Н. Блохина обвинили новое руководство центра в травле и пригрозили своим увольнением — 26 детских онкологов написали заявления об уходе.

Медики записали видеообращение, в котором рассказали об ужасных условиях для пациентов и несправедливом начислении зарплат. Они потребовали отстранения нового руководства, прозрачного и обоснованного начисления зарплат и проведения аудита строительства новых корпусов. В поддержку 26 сотрудников института выступил «Альянс врачей».

В июне 2019 года на пост руководителя НИИ ДОиГ была назначена Светлана Варфоломеева. Ранее сотрудники центра рассказывали, что Варфоломеева создала в коллективе напряженную обстановку — угрожает сократить ставки, понижает заработные платы, нагружает врачей бумажной работой и препятствует работе волонтеров. Новым руководством недовольны и родители больных детей.

Врачи написали открытое обращение к президенту России Владимиру Путину. Генпрокуратура в ходе проверки выявила нарушения в работе центра. Разобраться в ситуации с сокращениями обещали в Минздраве России. При этом новое руководство учреждения информацию о массовом сокращении сотрудников опровергает.