Менткевич освобожден от должности и.о. завотделения онкоцентра Блохина

Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н.Н. Блохина Георгий Менткевич освобожден от должности исполняющего обязанности заведующего отделением. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Ивана Стилиди.

Отмечается, что Менткевич был одним из инициаторов обращения с требованием отстранения нового директора детского НИИ и обеспечения прозрачности начисления зарплаты.

«Он (Менткевич. — Ред.) является заместителем директора, и совмещал эту должность с исполнением обязанностей заведующего отделением», — заявил Стилиди, указав, что освободил Менткевича от исполнения обязанностей завотделением несколько дней назад.

Глава учреждения добавил, что также «за хамское поведение» он вынес Менткевичу выговор.

9 сентября стало известно, что Генеральная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в деятельности НМИЦ им. Н.Н. Блохина Минздрава России.

30 сентября стало известно, что 26 детских онкологов онкоцентра им. Н.Н. Блохина написали заявления об уходе и записали видеообращение, в котором рассказали об ужасных условиях для пациентов.

После этого руководство онкоцентра направило письмо специалистам Минздрава и представителям организаций здравоохранения с просьбой оценить действия сотрудников, возмутившихся условиями работы.