Минздрав осудил действия врачей онкоцентра имени Блохина

В Минздраве России оценили ультиматум, выдвинутый специалистами Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина. Как пояснили в пресс-службе ведомства 1 октября, действия докторов являются грубым нарушением врачебной этики.

В министерстве требования нового руководства к коллективу назвали «абсолютно обоснованными», отвечающими современным подходам и повышающими качество лечения пациентов. Кроме того, аналогичные требования выполняются во всех онкологических институтах страны, подчеркнули в Минздраве.

Ультиматум был выдвинут 30 сентября. Группа врачей НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) от лица 26 сотрудников записала видеообращение, в котором обвинила новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовала его смены и прозрачного начисления зарплат.

1 октября медики заявили о подаче заявлений об уходе. Однако директор онкоцентра Иван Стилиди утверждает, что в отдел кадров поступило только пять заявлений «с разными формулировками», медики пока не уволены, передает ТАСС. Как пояснял бывший и.о. завотделения Георгий Менткевич, ранее отстраненный от работы, недовольные сотрудники намерены уходить в разные сроки, потому что «каких-то больных надо долечить». Как пишет «Газета.ру», заявления подали семь врачей.

Медики обвиняют нового руководителя НИИ ДОиГ Светлану Варфоломееву в сокращении ставок, понижении зарплат, препятствовании работе волонтеров и излишней нагрузке врачей бумажной работой. Детских онкологов поддерживает «Альянс врачей» и родители больных детей.

Стилиди называет врачей ведомыми и обвиняет в спекуляции. Онкоцентр обратился за помощью в Минздрав, где для разбирательства создали комиссию.