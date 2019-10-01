В НМИЦ им. Блохина прокомментировали ультиматум врачей

Глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Блохина Иван Стилиди назвал выдвинутый врачами центра ультиматум откровенной спекуляцией. При этом, по его словам, ни один ребенок не останется без лечения.

Врачи фактически угрожают оставить детей без медицинской помощи, сказал Стилиди в интервью порталу «Будущее России». При этом он назвал ситуацию спровоцированной. По его словам, некоторые врачи оказались ведомыми.

Причиной ситуации могли стать интриги внутри коллектива — преобразования, проводимые новым директором НИИ детской онкологии и гематологии Светланой Варфоломеевой, нравились не всем. Стилиди предположил, что зачинщиком скандала стал кто-то, кто хотел занять ее место. При этом он заявил, что ни давления на сотрудников, ни увольнений не было.

Также глава центра отметил, что Варфоломеева «обратила внимание» на сотрудников, которые одновременно являются учредителями благотворительного фонда.

«Я не юрист, чтобы давать правовую оценку действиям этих сотрудников, но здесь определенно можно усмотреть конфликт интересов», — подчеркнул он. По его словам, законность этих действий необходимо проверить.

Комментируя вопрос выплаты зарплат, Стилиди отметил, что в июле выплаченная зарплата была меньше, чем начисления в начале года, в связи с большим потоком отпускных обязательств и переходом на фактически отработанное время.

«Но если смотреть по итогам семи месяцев, когда зарплаты коллег были достаточно высокие, мы в рамках президентских указов», — пояснил он. По его словам, сейчас ведется оптимизация финансово-хозяйственной деятельности центра и год будет закрыт без нарушений.

Ранее 1 октября СМИ сообщили, что врачи Центра имени Блохина, угрожавшие уйти с работы в случае невыполнения их требований, написали заявления об увольнении и в ближайшее время покинут лечебное учреждение.

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию. Медиков поддерживает «Альянс врачей».

Замдиректора НИИ ДОиГ Максим Рыков пояснял «Известиям», что заявления будут поданы на подпись 1 октября. В центре какие-либо массовые увольнения опровергли и обратились в Минздрав с просьбой дать оценку действиям детских онкологов.