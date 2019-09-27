Вспышку АЧС подтвердили в еще одном районе Приморья

В Ханкайском районе Приморского края подтвердили вспышки очагов африканской чумы свиней (АЧС) в личных подсобных хозяйствах сел Ильинка, Мельгуновка и Октябрьское. Всего на территории края зафиксировано 17 очагов АЧС.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, 26 сентября было подтверждено наличие вируса в селе Октябрьское. Для этого были исследованы образцы крови свиней.

Вспышки АЧС фиксируют на территориях Пограничного, Красноармейского, Дальнереченского и Надеждинского районов, а также города Дальнереченска и Лесозаводского городского округа. Всего было обнаружено 17 очагов, в двух из которых уже сняты ограничительные мероприятия.

18 сентября стало известно, что в Пограничном районе Приморья введен карантин в связи со вспышкой африканской чумы свиней. У фермеров изымают поголовье для предотвращения распространения вируса.