Карантин объявили в Приморском крае из-за АЧС

В Пограничном районе Приморского края введен карантин в связи со вспышкой африканской чумы свиней. У фермеров изымают поголовье для предотвращения распространения вируса.

Свиней изымают в подсобных хозяйствах в селе Барано-Оренбургском. Кроме того, в районе создана комиссия, которая займется изъятием продукции свиноводства, чтобы предотвратить распространение заболевания. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Очаги африканской чумы свиней уже выявлены в Ханкайском, Красноармейском и Дальнереченском районах Приморья. Вирус не представляет опасности для человека, однако приводит к гибели свиней и диких кабанов.

Ранее АЧС обнаружили в одном из хозяйств Пограничного района в августе. В радиусе 100 км от очага была запрещена реализация свинины.