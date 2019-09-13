Меры безопасности из-за угрозы АЧС ввели в Хабаровском крае

На территории Хабаровского края усилены меры безопасности из-за возможной вспышки вируса африканской чумы свиней. Новые очаги продолжают выявлять в Амурской области и Приморском крае. Также инфекция попала в Еврейскую автономную область.

Хабаровских свиноводов призывают быть внимательными к состоянию животных и соблюдать правила профилактики, сообщает ИА AmurMedia. В регионе следят за миграцией диких кабанов, которые являются переносчиками инфекции с соседних территорий, в том числе из КНР. Выставлены дополнительные ветеринарно-санитарные посты вдоль федеральных автодорог Хабаровск–Владивосток и Чита–Хабаровск.

7 сентября сообщалось, что в Амурской области ликвидировали около 7 тыс. голов свиней из-за АЧС. Сейчас в очагах распространения вируса проводят дезинфекцию.