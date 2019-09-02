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Около 7 тыс. свиней ликвидировали в Приамурье из-за вируса АЧС

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В Амурской области в выходные ликвидировали около 7 тыс. голов свиней. В очагах заболеваемости АЧС проводят дезинфекцию.

По данным регионального правительства, сотрудники Россельхознадзора проводили рейды по рынкам для выявления опасной продукции. В ходе рейдов обнаружено два нарушения. Производители выставили на продажу продукцию, несмотря на карантин. Свинину уже сняли с реализации, сообщает «Амурская служба новостей».

За время проверок взято более 500 проб у поголовья свиней, в том числе 150 — у диких кабанов. Специалисты устанавливают, каким образом вирус африканской чумы свиней попал в Амурскую область. Одним из факторов является близость региона к Китаю, где вспышка заболеваемости возникла в провинции Хэйлунцзян.

Карантин по АЧС ранее был введен в пяти селах Благовещенского, Бурейского и Ивановского районов. В регионе выставлены посты и установлены дезбарьеры.

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