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Вирус АЧС выявили на двух территориях в Амурской области

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В двух хозяйствах села Волково в Амурской области обнаружили вирус африканской чумы свиней. Для предупреждения распространения заболевания в регионе уничтожены сотни животных.

Пробы были взяты на двух фермах в Волково. Результаты исследований подтвердили факт заражения свиней вирусом АЧС. Администрация Благовещенского района определила радиус угрожаемой зоны, сообщает Амурская служба новостей. На расстоянии до 10 км от очага заболеваемости находятся несколько сел.

Первые факты заражения АЧС были выявлены в начале августа в Усть-Ивановке. Въезд в село был ограничен ветеринарными постами, уничтожены сотни животных. При этом, по данным управления ветеринарии, местные жители пытались вывезти мясо из зоны карантина.

Ранее сообщалось, что АЧС также выявили в Надеждинском районе Приморского края. В связи с заболеванием в муниципалитете объявлен карантин.

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