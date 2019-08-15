Режим ЧС вводят в Хабаровском крае из-за угрозы АЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Хабаровского края в связи с угрозой распространения африканской чумы свиней. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Фургал.

Очаг африканской чумы свиней был обнаружен в одном из хозяйств Приграничного района Приморского края. В поселке Лучегорск вдоль федеральной трассы Хабаровск–Владивосток выставлен ветеринарный заслон, специалисты проверяют сопроводительные документы на мясную продукцию. Еще один пост расположился на Амурском посту. Также планируется открыть пост в Бикинском районе, сообщает ИА AmurMedia.

В крае усилен контроль за реализацией свинины в замороженном и охлажденном виде, а также за поставками мяса. Кроме того, специалисты ведут подворовый обход хозяйств, где содержатся свиньи. Особое внимание уделяется приграничным территориям, которые находятся в зоне риска. Там запрещен выгул свиней на открытом воздухе и использование кормов без документов.

Специалисты не зафиксировали ни одного случая заражения АЧС, однако риск появления заболевания оценивают как высокий.

Ранее сообщалось, что вирус может быть принесен на территорию края из-за разлива реки Амур.