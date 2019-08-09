Специалисты не нашли новые очаги АЧС в Приморье

Ветеринары взяли под наблюдение зону в радиусе 100 км от выявленного очага заболевания африканской чумой свиней в Пограничном районе в Приморье. Новые случаи заболевания не выявлены.

По данным специалистов, общее поголовье в ханкайском, Михайловском, Пограничном, Октябрьском, Хорольском районах и Уссурийске составляет 54,5 тыс. животных. На текущий момент заболевших или подозрительных свиней не обнаружено. Повторных осмотр будет проведен для 30 тыс. голов, сообщает ИА UssurMedia.

Очаг заболеваемости был выявлен в конце июля в Пограничном районе. В муниципалитете ввели режим ЧС и карантин. Позже заболевание выявили в Амурской области.

По данным медиков, заболевание не представляет угрозы для человека, однако для предотвращения распространения заболевания необходимо избегать контакта с зараженными животными или употребления мяса.