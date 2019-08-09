В Амурской области ликвидируют очаг АЧС

Африканская чума свиней выявлена в Благовещенском районе Амурской области. Режим ЧС введен в муниципалитете.

В границу зоны действия ЧС попали села Усть-Ивановка и Ровное, Владимирка и Волково. Главам двух последних сельсоветов рекомендовали перепахать второстепенные дороги на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу, а также оказать содействие в оборудовании контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщает «Амурская служба новостей».

Фермерам запрещено вывозить и ввозить свиней и свиноводческую продукцию. До 14 августа во всех хозяйствах проведут переучет свиней и уточнят численность животных. На территории ЧС уже ликвидировано 150 свиней.

Вирус был выявлен в Усть-Ивановке. На территории села выставили ветеринарные посты.