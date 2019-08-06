Очаг африканской чумы свиней выявили в Нижегородской области

Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Нижегородской области. Заболевание распространяется среди диких кабанов.

По данным Россельхознадзора, очаг находится на территории районного общества охотников и рыболовов «Исток» в Сосновском районе. Там обнаружили труп кабана, у которого выявили АЧС. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Специалисты предпринимают меры, чтобы купировать очаг заболеваемости.

Ранее вирус африканской чумы свиней выявили в личном подсобном хозяйстве в Перевозском районе.