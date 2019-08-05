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Уссурийск оказался в зоне риска по африканской чуме свиней

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Территорию Уссурийского городского округа включили в зону риска заболеваемости африканской чумы свиней. Ветеринары проводят обход хозяйств с осмотром животных.

Очаг заражения находится в Пограничном районе. В одном из хозяйств, предположительно, было выявлено заболевание АЧС. Всего в хозяйстве содержится около 70 свиней, вирус мог быть занесен из-за бесконтрольного выгула животных. В 100 км от очага выставлены посты, территория признана опасной. В зону риска попал Уссурийский городской округ, сообщает ИА UssurMedia.

Специалисты уже обследовали порядка 17 тыс. свиней. По данным ветеринаров, вирус АЧС не поддается лечению. Всех владельцев хозяйств предупредили о запрете на продажу продукции до снятия ограничительных мер.

На Уссурийской ветстанции подготовлен запас дезинфицирующих средств и специализированной техники.

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