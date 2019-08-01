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Режим ЧС ввели в Пограничном районе Приморья из-за африканской чумы свиней

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В Пограничном районе Приморского края введен режим чрезвычайной ситуации после того, как в одном из хозяйств обнаружили предположительно африканскую чуму свиней. Об этом стало известно на заседании комиссии по ЧС, которая прошла под руководством вице-губернатора края Олега Мельникова 1 августа.

Заболевание выявили 31 июля в хозяйстве недалеко от автоперехода Сосновая Падь. Образцы были направлены в лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных во Владимир. Там должны подтвердить африканскую чуму свиней, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По словам руководителя Госветинспекции края Дмитрия Кузина, в хозяйстве содержится около 70 свиней. Вирус был занесен из-за бесконтрольного выгула животных. Всё поголовье будет уничтожено в ближайшее время, а в районе автоперехода выставлен пост ДПС, работают ветврачи, отметил Кузин.

Замглавы региона в свою очередь уточнил, что посты будут выставлены на границе 100-километровой зоны от очага. Вывоз животных и реализация продукции свиноводства запрещены.

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