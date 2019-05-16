Вирус АЧС выявили у диких кабанов в Калининградской области

В двух районах Калининградской области у диких кабанов выявили вирус африканской чумы свиней (АЧС). Его нашли в патологическом материале у добытого дикого кабана в Славском городском округе на территории охотничьего угодья «Заповедное». Также инфицированного вирусом кабана нашли на территории Зеленоградского городского округа в охотничьем хозяйстве «Переславское».

Как сообщает ИА FlashNord со ссылкой на территориальное управление Россельхознадзора, проведены мероприятия для локализации инфицированных объектов для того, чтобы не допустить распространения заболевания в другие районы Калининградской области.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области из-за вируса АЧС на 99% сократилось поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах. Владельцам ферм в качестве поддержки выплатили около 10 млн рублей.