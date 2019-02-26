Ситуация по АЧС стабилизировалась в Калининградской области

Власти Калининградской области сообщили о стабилизации обстановки и восстановлении поголовья на предприятиях после вспышки африканской чумы свиней в регионе. В личных подсобных хозяйствах проведена работа по повышению уровня биологической защиты.

По данным областного правительства, промышленное поголовье свиней практически восстановлено. Два предприятия получили наивысший зоосанитарный статус. В личных подсобных хозяйствах была проведена работа по повышению биологической защиты или переходу на альтернативные виды животноводства. Об этом сообщает Калининград.Ru.

По данным на начало 2019 года, поголовье свиней на фермах сократилось на 99%.

Ранее сообщалось, что с ноября 2017 года в Калининградской области фиксировались случаи заболевания африканской чумой свиней в личных хозяйствах и в крупных комплексах. Всего зарегистрировано 17 очагов заболевания.