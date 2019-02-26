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Вакцинация свиней от ящура завершена в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае закончилась вторая волна вакцинации от выявленного штамма вируса ящура. Привито более 10 тыс. свиней из районов, подверженных распространению вируса. Это Хабаровск, имени Лазо, Вяземский, Бикинский и Хабаровский районы. Вспышка ящура была зарегистрирована на предприятии «Скифагро-ДВ».

«Прививочная кампания была организована своевременно и завершилась успешно. Сегодня на самом предприятии проводится дезинфекция, и в ближайшие дни мы пригласим специалистов хабаровской краевой ветеринарной лаборатории, которые должны подтвердить отсутствие вируса», — сообщил начальник управления ветеринарии Николай Постоев, сообщает ИА AmurMedia.

Продолжает действовать режим ЧС и запрет на убой и реализацию мясной продукции. Жителям рекомендовано воздержаться от покупки сырого мяса в несанкционированных местах. Также вспышка заболеваемости была зафиксирована в январе 2019 года в нескольких районах Приморья.

В России сложилась серьезная эпизоотическая ситуация по нескольким болезням животных. Реальная угроза распространения вируса ящура на другие регионы всё же существует.

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