Россельхознадзор ограничил ввоз свинины из Сербии из-за АЧС

Россельхознадзор с 14 августа ограничивает ввоз в Россию свинины из Сербии. Причиной стала регистрация случая африканской чумы свиней (АЧС) в стране, сообщила пресс-служба ведомства.

Ограничения также распространяются на эмбрионы свиней, сперму хряков и всю продукцию, в составе которой содержится свинина, за исключением прошедшей специальную обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС.

Кроме того, ведомство временно запретило транзит по территории России свиней и содержащихся в неволе диких свиней из Сербии.

Падеж свиней в Сербии, по данным Россельхознадзора, произошел в период с 30 июля по 7 августа в четырех подсобных хозяйствах. Исследование выявило АЧС. Сербия стала 13-й европейской страной, где зафиксированы такие случаи, отметили в ведомстве.

Ранее в августе губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что из-за разлива Амура в регион может попасть вирус АЧС. По его словам, ситуация требует введения режима чрезвычайного положения.