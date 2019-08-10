В Одесской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней

В Ренийском районе Одесской области введен карантин из-за заболевших африканской чумой свиней (АЧС), сообщила пресс-служба администрации района.

Отмечается, что трупы шести больных животных были обнаружены на берегу Дуная. В итоге государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ввела карантин на 40 дней.

Предположительно, мертвые туши свиней могут быть из румынского уезда Тулча, где зафиксирована эпидемия АЧС, пишет «Стнана.ua».

9 августа сообщалось, что в Амурской области ликвидируют очаг АЧС.