Карантин по АЧС ввели в одном из районов Приморья

В Надеждинском районе Приморского края подтвердили вирус африканской чумы свиней в одном из личных подсобных хозяйств. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по краю.

Во вторник, 20 августа, в связи с выявленным заболеванием в муниципалитете объявлен карантин. Организованы мероприятия по ликвидации эпизоотических очагов для предотвращения распространения возбудителя на территории региона, пишет ИА PrimaMedia.

Выявлены две опасные зоны, которые могут распространить вирус. Первая — это лесной массив радиусом в пять км от ЛПХ Шипицына С.Г., в том числе железнодорожная станция и поселок Горный. Вторая — до 100 км от эпизоотического очага в пределах Надеждинского и Хасанского районов.

Первая вспышка АЧС была зарегистрирована 31 июля в Пограничном районе края. Для подтверждения образцы были направлены в лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных в городе Владимир.