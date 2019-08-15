Россия ограничила ввоз свинины из Болгарии и Словакии

Россия ограничила поставки свиней и свинины из Болгарии и Словакии из-за вируса африканской чумы свиней (АЧС). Ограничение введено с 9 августа, передает 15 августа ТАСС со ссылкой на материалы Россельхознадзора.

Запрет носит временный характер. В ведомстве отметили, что ситуация с вирусом АЧС в этих странах ухудшилась, поэтому ограничены поставки в Россию «живых свиней, продуктов убоя свиней, свинины и продукции, содержащей свинину».

Кроме того, ограничен транзит свиней и содержащихся в неволе диких свиней со всей территории Болгарии и Словакии, отмечает «РИА Новости». Запрет не распространяется на продукцию, прошедшую обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС.

С 14 августа Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию свинины из Сербии. Причиной стала регистрация случаев африканской чумы свиней в стране. Падеж свиней в Сербии, по данным Россельхознадзора, произошел в период с 30 июля по 7 августа в четырех подсобных хозяйствах.