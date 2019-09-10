Новый очаг АЧС выявили в Приморье

В Приморском крае подтвержден очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории подсобного хозяйства в селе Богуславец Красноармейского района. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора выявили еще один очаг в селе Жариково Пограничного района.

Очаги АЧС до этого были зарегистрированы на территории Дальнереческого района и города Дальнереченска, а также в Пограничном районе. Там ввели ограничительные мероприятия, которые должны препятствовать распространению заболевания, пишет ИА PrimaMedia.

7 сентября сообщалось, что в Амурской области ликвидировали около 7 тыс. голов свиней из-за АЧС. Сейчас в очагах распространения вируса проводят дезинфекцию.