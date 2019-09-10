Прямой эфир

Новый очаг АЧС выявили в Приморье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Приморском крае подтвержден очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории подсобного хозяйства в селе Богуславец Красноармейского района. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора выявили еще один очаг в селе Жариково Пограничного района.

Очаги АЧС до этого были зарегистрированы на территории Дальнереческого района и города Дальнереченска, а также в Пограничном районе. Там ввели ограничительные мероприятия, которые должны препятствовать распространению заболевания, пишет ИА PrimaMedia.

7 сентября сообщалось, что в Амурской области ликвидировали около 7 тыс. голов свиней из-за АЧС. Сейчас в очагах распространения вируса проводят дезинфекцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Карантин по АЧС ввели в Курской области
Режим ЧС вводят в Хабаровском крае из-за угрозы АЧС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019