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Карантин по АЧС ввели в Курской области

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В Курской области на пострадавшем от африканской чумы свиней (АЧС) свинокомплексе «Беляевский» ООО «АПК-Курск» (входит в ГК «Агропромкомплектация») завершена ликвидация поголовья.

«Мойка помещений и дезинфекция объекта продлится месяц, после чего специалистами управления ветеринарии Курской области будут взяты пробы и проведена качественная экспертиза проведенных мероприятий», – пояснил руководитель департамента свиноводства и кормопроизводства ГК «Агропромкомплектация» Юрий Дьяченко.

По его словам, предприятие снова начнет работать не ранее чем через шесть месяцев. Вирус АЧС был обнаружен в конце августа. Беляевский свинокомплекс пока остается в первой 15-километровой зоне потенциальной опасности, передает ИА «Абирег».

15 августа стало известно, что Россия ограничила поставки свиней и свинины из Болгарии и Словакии из-за вируса африканской чумы свиней (АЧС). В Россельхознадзоре отметили, что ситуация с вирусом АЧС в этих странах ухудшилась, поэтому ограничены поставки в Россию «живых свиней, продуктов убоя свиней, свинины и продукции, содержащей свинину».

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