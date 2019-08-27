Африканскую чуму свиней выявили на двух фермах в Приморье

Еще в двух муниципалитетах Приморского края выявили вирус африканской чумы свиней. Зараженные животные будут уничтожены.

Заболевание обнаружили в подсобном хозяйстве в Дальнереченске, а также на свиноводческой ферме в селе Речном. В соответствии с распоряжением губернатора Приморья Олега Кожемяко больные животные будут изъяты. При этом собственники получат возмещение ущерба из бюджета Приморского края, пишет ИА PrimaMedia.

В конце июля АЧС выявили в хозяйстве вблизи автоперехода Сосновая Падь в Пограничном районе. Позже заражение животных подтвердили в Надеждинском районе, где был объявлен карантин. Кроме того, вирус африканской чумы свиней обнаружили на двух фермах в селе Волково Амурской области.