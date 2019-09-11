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Поголовье свиней уничтожат в двух селах в ЕАО из-за АЧС

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В Ленинском районе ЕАО установлен карантин на территории подворья села Дежнево из-за вируса африканской чумы свиней (АЧС). Установлена первая угрожаемая зона в радиусе 5 км, в которую попадает село Квашнино.

Как рассказали ИА ЕАОMedia в региональном управлении по внутренней политике, единственной мерой, которая способна остановить распространение вируса, является уничтожение всего поголовья на территории данных сел. Владельцам будет выплачена компенсация.

На въездах в Дежнево и Квашинино установлены посты из числа сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии и областного управления ветеринарии. За транспортировку свиней из сел виновному грозит штраф.

После умерщвления животных специалисты проведут дезинфекцию животноводческих помещений, дворов и дорог. Согласно ветеринарным правилам, на территории очага заражения запрещено разводить свиней в течение года.

10 сентября сообщалось о том, что Приморье подтвержден очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории подсобного хозяйства в селе Богуславец.

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