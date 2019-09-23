СМИ сообщили об освобождении Ираном танкера Stena Impero

Иранские власти освободили задержанный в июле британский танкер Stena Impero. Об этом со ссылкой на телеканал Sky News – Arabia сообщает ТАСС.

По словам официальных лиц Исламской Республики, танкер в ближайшее время выйдет из порта Бендер-Аббас в сторону международных вод, передает «Интерфакс».

22 сентября глава компании-судовладельца Stena Bulks Эрик Хонелл заявлял, что танкер может быть отпущен в тот же день. По его словам, соответствующая информация была получена от иранских властей.

Британский танкер Stena Impero был задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) 19 июля в Ормузском проливе. Судно обвинили в нарушении международных правил и сопроводили в порт Бендер-Аббас для проведения проверок.

На борту танкера находились 23 человека, в том числе трое граждан России. Экипаж некоторое время не выходил на связь.

5 сентября сообщалось, что семеро моряков, освобожденных с задержанного танкера, в том числе один из России, покинули страну и вылетели в Дубай. Еще двое граждан РФ должны были остаться в Тегеране до решения судьбы танкера.

16 сентября официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что танкер будет освобожден через несколько дней после решения ряда бюрократических вопросов.