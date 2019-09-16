В Тегеране пообещали освободить танкер Stena Impero в течение нескольких дней

Британское судно Stena Impero, задержанное военными Ирана в июле, будет освобождено через несколько дней. Как сообщил в понедельник, 16 сентября, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, осталось решить ряд бюрократических вопросов.

«Судебный процесс по этом делу почти подошел к конечному этапу», — цитирует Мусави «РИА Новости». Оставшиеся вопросы, по его словам, будут решены в течение нескольких дней, после чего с судна будет снят арест.

5 сентября сообщалось, что семеро моряков, освобожденных с задержанного в Иране британского танкера Stena Impero, покинули страну и вылетели в Дубай. Еще двое россиян должны были остаться в Тегеране до решения судьбы танкера.

Британский танкер Stena Impero был задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) 19 июля в Ормузском проливе. Судно обвинили в нарушении международных правил и сопроводили в порт Бендер-Аббас для проведения проверок.