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В Тегеране пообещали освободить танкер Stena Impero в течение нескольких дней

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Фото: Global Look Press/ Akhoundi/ISNA
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Британское судно Stena Impero, задержанное военными Ирана в июле, будет освобождено через несколько дней. Как сообщил в понедельник, 16 сентября, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, осталось решить ряд бюрократических вопросов.

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«Судебный процесс по этом делу почти подошел к конечному этапу», — цитирует Мусави «РИА Новости». Оставшиеся вопросы, по его словам, будут решены в течение нескольких дней, после чего с судна будет снят арест.

5 сентября сообщалось, что семеро моряков, освобожденных с задержанного в Иране британского танкера Stena Impero, покинули страну и вылетели в Дубай. Еще двое россиян должны были остаться в Тегеране до решения судьбы танкера.

Британский танкер Stena Impero был задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) 19 июля в Ормузском проливе. Судно обвинили в нарушении международных правил и сопроводили в порт Бендер-Аббас для проведения проверок.

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