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Освобожденные моряки с танкера Stena Impero прибыли в Дубай

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Фото: REUTERS/WANA/Nazanin Tabatabaee
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Семеро моряков, среди которых один россиянин, освобожденных с задержанного в Иране британского танкера Stena Impero, покинули страну и в настоящий момент находятся в Дубае. Об этом в четверг, 5 сентября, заявил пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко.

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«Вчера поздно вечером моряки прибыли в Тегеран, им проставили въездные визы (в ОАЭ. — Ред.), и сегодня около полудня все семеро вылетели в Дубай», — цитирует его «Интерфакс».

По его словам, среди освобожденных моряков — пять граждан Индии, один гражданин Латвии и один россиянин.

В посольстве добавили, что еще двое российских моряков останутся в Иране, пока не решится судьба судна.

Британский танкер Stena Impero был задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) 19 июля в Ормузском проливе.

Судно обвинили в нарушении международных правил и сопроводили в порт Бендер-Аббас для проведения проверок. По некоторым данным, до задержания танкер выключил приемник автоматической системы распознавания AIS и не реагировал на предупреждения КСИР.

На борту танкера находились 23 человека, в том числе трое граждан России. Экипаж некоторое время не выходил на связь.

Задержанию Stena Impero предшествовали еще два инцидента с судами, из-за которых обострились отношения между Лондоном и Тегераном. Так, 4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС. Судно заподозрили в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Иран требовал освободить танкер.

После этого 10 июля СМИ сообщили, что пять малых кораблей, возможно иранских, предъявили требование британскому нефтяному танкеру остановиться в Ормузском проливе. Но после устного предупреждения иранским кораблям пришлось отозвать требование. Несмотря на то что информацию о происшествии опровергли в КСИР, Британия решила усилить военное присутствие в регионе.

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