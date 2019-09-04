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Иран отпустит семерых членов экипажа танкера Stena Impero

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Фото: REUTERS/Wana News Agency
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Иран готов отпустить семь членов экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного иранскими ВС более месяца назад. Об этом 4 сентября сообщил пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко.

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«Семерых человек действительно отпускают, это сделано по запросу судовладельца, по решению капитана. Среди семерых отпущенных есть один гражданин России, электромеханик», — цитирует Ганенко «РИА Новости».

По его словам, на танкере остается «минимум» экипажа, чтобы при необходимости вывести судно в море.

Информацию об освобождении семерых моряков подтверждает телеканал «Аль-Арабия», экипаж должны отпустить в среду, 4 сентября.

Британский танкер Stena Impero был задержан Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР, ВС Ирана) 19 июля в Ормузском проливе.

Судно обвинили в нарушении международных правил и сопроводили в порт Бендер-Аббас для проведения проверок. По некоторым данным, до задержания танкер выключил приемник автоматической системы распознавания AIS и не реагировал на предупреждения КСИР, пишет «Федеральное агентство новостей».

На борту танкера — 23 человека, в том числе трое граждан России. Экипаж некоторое время не выходил на связь. В шведской компании Stena Bulk утверждали, что находятся в тесном контакте с британскими властями.

Задержанию Stena Impero предшествовали еще два инцидента с судами, из-за которых обострились отношения между Лондоном и Тегераном. Так, 4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС. Судно заподозрили в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Иран требовал освободить танкер.

После этого 10 июля СМИ сообщили, что пять малых кораблей, возможно иранских, потребовали британский нефтяной танкер остановиться в Ормузском проливе. Но после устного предупреждения иранским кораблям пришлось отозвать требование. Несмотря на то, что информацию о происшествии опровергли в КСИР, Британия решила усилить военное присутствие в регионе.

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