Великобритания рассмотрит размещение БПЛА в Персидском заливе

Великобритания рассматривает возможность размещения своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Персидском заливе на фоне ситуации вокруг задержания танкера, шедшего под британским флагом. Об этом в понедельник, 2 сентября, передает ТАСС со ссылкой на SkyNews.

По данным телеканала, планируется передислокация беспилотников, размещенных в Кувейте. Наблюдательная миссия будет организована в рамках помощи британским военным кораблям, которые осуществляют сопровождение танкеров, следующих под флагом Великобритании через Ормузский пролив.

13 июня были атакованы два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous. США возложили ответственность за инцидент на Иран, Великобритания и Саудовская Аравия поддержали Вашингтон. Тегеран обвинения отверг.

19 июля спецназ Ирана задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе. Утверждалось, что судно нарушило международные правила. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) сообщили, что сопроводили танкер до берега для проведения некоторых проверок.