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Минфин США внес иранский танкер Adrian Darya 1 в санкционный список

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Фото: REUTERS/Jon Nazca
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Соединенные Штаты внесли в санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, который ранее был задержан на Гибралтаре, а после освобожден местными властями. Об этом сообщило американское министерство финансов.

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Также санкции коснулись капитана судна — гражданина Индии Ахилеша Кумара. Ведомство отмечает, что танкер перевозил 2,1 млрд баррелей иранской нефти. Это якобы пошло на пользу Корпусу стражей исламской революции (КСИР), пишет ТАСС.

Заместитель министра финансов США Сигал Манделкер заявила, что такие суда позволяют нелегально продавать значительные объемы нефти, чтобы оказывать поддержку терроризму или террористической деятельности.

Иранский танкер Grace 1, шедший под флагом Панамы, был задержан властями британского Гибралтара 4 июля по подозрению в доставке иранской нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза. На борту судна находились 28 членов экипажа, среди которых — граждане Индии, Пакистана и Украины.

15 августа судно освободили, но через два дня американский суд выдал ордер на арест танкера и призвал конфисковать всю нефть и находящиеся на борту $995 тыс. Гибралтар отклонил требование.

Перед освобождением танкер сменил название на Adrian Darya 1 и заменил флаг на иранский.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

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