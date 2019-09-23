Иран призвал страны Персидского залива обеспечить безопасность в регионе

Президент Ирана Хасан Роухани призвал государства Персидского залива принять участие в инициативе Исламской Республики по обеспечению безопасности судоходства в регионе. Об этом иранский лидер заявил в понедельник, 23 сентября.

Как он подчеркнул на заседании правительства перед отъездом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, для участия в этой инициативе приглашаются все страны Персидского залива. «На этом саммите мы представим план региональной безопасности, план массового сотрудничества в регионе Персидского залива», — цитирует главу государства агентство IRNA.

14 сентября саудовские нефтяные объекты подверглись атаке дронов. Нападение привело к сокращению Эр-Риядом производства нефти и скачку цен на это сырье. Мощности по нефтедобыче планируется восстановить к концу сентября. Ответственность за атаку взяло на себя йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Алла».

Однако в Эр-Рияде и Вашингтоне ответственность за эти нападения возложили на Иран. В Тегеране эти обвинения назвали ложью и пригрозили полномасштабной войной в случае удара со стороны Саудовской Аравии или США.

Накануне глава иранского МИДа Джавад Зариф раскритиковал решение США разместить дополнительные войска на Ближнем Востоке после атак.