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Семь рейсов во Внуково задержаны более чем на четыре часа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В московском аэропорту Внуково за сутки оказались задержаны семь рейсов. Вылет был отложен более чем на четыре часа, сообщили в воскресенье, 1 сентября, в столичном управлении Роспотребнадзора.

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«Пассажиры задержанных рейсов бесплатно обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Пассажиры, чьи вылеты были отложены, размещены в гостиничных комплексах «Картмазово», «Московский», «Грин Палас», «Взлет», «Аструс», а также в VIP-зале и бизнес-зале Внуково.

Роспотребнадзор продолжает следить за задержками и отменами рейсов, чтобы оказывать пострадавшим пассажирам консультацию и своевременную помощь.

На данный момент воздушная гавань работает в штатном режиме, задержек регулярных рейсов нет.

К утру субботы в столичных аэропортах был задержан 121 рейс, 28 из них — во Внуково.

Ранее в августе Роспотребнадзор напомнил пассажирам об их правах в случае задержки рейсов.

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