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Почти 400 человек застряли в Томске из-за тумана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Рейсы в Москву и Екатеринбург не смогли вылететь вовремя из аэропорта Томска в связи с туманом. Об этом в четверг, 22 августа, сообщила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

По ее словам, в Москву задерживаются рейсы авиакомпаний «Уральские авиалинии и «Сибирь», в Екатеринбург — «Руслайн». Всего вылетов ожидают 398 человек, передает «РИА Новости».

Горбунова отметила, что на рейс авиакомпании «Сибирь» объявлена регистрация. Она добавила, что пассажиры обеспечены прохладительными напитками.

В этот же день из-за тумана 12 рейсов были отменены в аэропорту Новосибирска, отмечает «Газета.ру».

9 августа сообщалось, что в Московских аэропортах из-за непогоды задержали или отменили 32 рейса.

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