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Роспотребнадзор напомнил авиапассажирам их права при задержке рейса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Роспотребнадзоре напомнили авиапассажирам об их правах в случае задержки рейсов. Рекомендации по дальнейшим действиям в подобных ситуациях размещены на сайте ведомства 17 августа.

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В первую очередь в Роспотребнадзоре разъяснили само понятие. Так, задержкой рейса считается «перерыв в воздушной перевозке по вине перевозчика (авиакомпании) или вынужденная задержка самолета при отправке и (или) в полете».

В случае задержки пассажиры могут отказаться от полета и вернуть деньги даже за те билеты, которые были указаны как невозвратные. Также можно взыскать с авиаперевозчика компенсацию морального вреда и возмещение убытков, если таковые были понесены — например, если сорвались заранее оплаченные экскурсии и прочие услуги по прилету.

За просрочку доставки багажа взыскивается штраф в размере 25% МРОТ за каждый час, но не более 50% стоимости авиабилета. Однако перевозчик будет обязан выплатить санкцию только в случае, если не сможет доказать, что просрочка произошла из-за непреодолимой силы, устранения угрожающей жизни пассажиров неисправности борта или иных независящих от компании обстоятельств.

Если рейс задерживается, то клиент имеет право на бесплатные услуги, такие как хранение багажа, предоставление комнат матери и ребенка и прохладительных напитков, совершение двух телефонных звонков или отправку двух сообщений по электронной почте (при задержке более чем на два часа).

Если рейс отложен на четыре часа и более, то пассажирам предоставляется горячее питание. В случае ожидания более восьми часов авиакомпания обязана разместить клиентов в гостинице и предоставить трансфер до аэропорта.

Ранее в Роспотребнадзоре перечислили вопросы, которые больше всего беспокоят россиян в преддверии путешествий.

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