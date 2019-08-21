Рейсы «Уральских авиалиний» из Новосибирска в Москву и обратно задерживаются

На несколько часов были задержаны рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» из Новосибирска в Москву и обратно. Информация об этом была доступна онлайн-табло аэропорта Толмачево в среду, 21 августа.

Прибытие рейса U6 100 Москва - Новосибирск, назначенное на 02:50 мск, ожидается в 07:30 мск, отправление рейса U6 99 из Новосибирска в Москву намечено на 08:30 мск вместо 04:00.

«Причина — позднее прибытие воздушных судов», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы аэропорта.

16 августа эти же авиарейсы были отменены из-за нехватки самолетов после аварийной посадки Airbus A321 15 августа в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области.

26 июля порядка 10 тыс. россиян, которые с начала 2019 года пострадали из-за задержек или отмены рейсов в Европу, могут рассчитывать на компенсацию в размере до €600.

27 мая вступили в силу ранее принятые поправки в Воздушный кодекс РФ. Теперь авиапассажиры смогут получать более высокую компенсацию за потерю багажа и задержку международного рейса. Сейчас максимальная сумма выплат за задержку рейса может составить 360 тыс. рублей. Ранее эта сумма составляла максимально 25 рублей за час задержки.