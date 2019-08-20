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«Аэрофлот» добавит в систему бронирования рейсы в аэропорт Гагарин

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 20 августа, добавит в систему бронирования рейсы в новый аэропорт Саратова Гагарин на зимний период. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.

«Сегодня рейсы будут в системе», — сказал собеседник агентства.

По его словам, авиакомпания формировала зимнее расписание, и рейсы не были открыты для продажи в системе бронирования, «в том числе из-за перевода рейсов из одного аэропорта в другой».

Ранее во вторник газета «Ведомости» сообщила, что авиакомпании сокращают число рейсов в новый аэропорт Саратова из-за высоких аэропортовых сборов. Издание отмечало, что в зимнем расписании в системах бронирования «Аэрофлота» и S7 рейсов в Саратов нет.

Аэропорт Гагарин начал обслуживать авиакомпании и пассажиров утром 20 августа. Новый аэропорт находится около села Сабуровка в 30 км от Саратова. Старый аэропорт Саратов Центральный, располагающийся в черте города, закроется 21 августа.

Группа «Аэрофлот» по итогам 2018 года перевезла 55,7 млн пассажиров и заняла 18-ю строчку списка крупнейших авиационных холдингов мира по пассажиропотоку.

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