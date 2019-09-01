«Рособоронэкспорт» анонсировал миллиардные контракты по итогам МАКС-2019

«Рособоронэкспорт» намерен подписать ряд контрактов на поставку за рубеж российской техники по итогам авиакосмического салона МАКС-2019. Об этом сообщил в воскресенье, 1 сентября, глава компании Александр Михеев.

По его словам, речь идет об экспорте самолетов, вертолетов и средств ПВО на несколько миллиардов долларов.

«Специалисты АО «Рособоронэкспорт» провели свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегаций, по результатам которых ожидается пополнение портфеля заказов компании на несколько миллиардов долларов», — цитирует его «Интерфакс».

Михеев отметил, что с начала года за рубеж было поставлено продукции российского ОПК на сумму более $8,5 млрд, причем половину поставок составили сегменты авиации и ПВО. На сегодняшний день портфель заказов компании «традиционно находится в районе $50 млрд».

«Насыщенная деловая и летная программа МАКС-2019 способствовала успешной работе с иностранными делегациями, нередко возглавляемыми должностными лицами самого высокого уровня. Так, демонстрация новейшего истребителя пятого поколения Су-57Э однозначно способствовала его рекламе в глобальном масштабе: специалисты Рособоронэкспорта зафиксировали резкий рост интереса к истребителю со стороны иностранных посетителей салона и СМИ из всех регионов мира», — приводит слова главы «Рособоронэкспорта» «РИА Новости».

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем принимают около 30 стран, а посещаемость побила абсолютный рекорд. В частности, были представлены истребитель пятого поколения Су-57Э, истребители Су-47 «Беркут» и МиГ-35, легкий вертолет VRT500 и гражданский самолет МС-21.