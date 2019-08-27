Уникальный истребитель Су-47 показали на МАКС

Перспективный палубный истребитель Су-47 «Беркут» выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019, который проходит с 27 августа в подмосковном Жуковском.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как экспериментальный самолет выкатили на стоянку для демонстрации посетителям аэрокосмической выставки.

Истребитель Су-47 ОКБ Сухого считается одним из самых необычных самолетов в мире. Его особенность — крыло обратной стреловидности, которое улучшает управляемость самолета на малых скоростях и положительно влияет на его взлетно-посадочные характеристики.

Экспериментальный экземпляр был построен в 1997 году. Сейчас он хранится в музее ЛИИ имени Громова.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин на МАКС-2019 обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом совместное производство российской авиатехники, в том числе истребителей пятого поколения Су-57.

Авиасалон МАКС-2019 продлится до 1 сентября. Участие в нем примут около 30 стран. Ожидается, что мероприятие посетят порядка 500 тыс. человек. С 30 августа по 1 сентября более 300 дополнительных электричек будет ходить до авиационно-космического салона.