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Посещаемость МАКС-2019 побила абсолютный рекорд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Дневная посещаемость авиакосмического салона MAKC-2019 в подмосковном Жуковском в субботу, 31 августа, достигла абсолютного рекорда, превысив 170 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативном штабе по обеспечению безопасности мероприятия.

«В субботу MAKC посетили более 173 тыс. человек. Это абсолютный рекорд посещаемости авиасалона в один день за все годы его проведения», — сказал собеседник агентства.

Эту информацию подтвердили в дирекции авиасалона.

Утром в субботу демонстрационные полеты на MAKC-2019 были перенесены на полтора часа из-за сильного тумана.

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем принимает около 30 стран.

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