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Начало демонстрационных полетов на МАКС перенесено из-за тумана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Демонстрационные полеты на авиасалоне МАКС-2019 перенесены на час из-за сильного тумана. Об этом в субботу, 31 августа, сообщил источник в Летно-исследовательском институте (ЛИИ) им. М.М. Громова.

Полеты должны были начаться в 11:00, однако утром видимость в подмосковном Жуковском не превышала 700 м.

Как отмечает ТАСС, несмотря на перенос, демонстрационная программа будет выполнена полностью.

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем принимает около 30 стран.

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