Начало демонстрационных полетов на МАКС перенесено из-за тумана

Демонстрационные полеты на авиасалоне МАКС-2019 перенесены на час из-за сильного тумана. Об этом в субботу, 31 августа, сообщил источник в Летно-исследовательском институте (ЛИИ) им. М.М. Громова.

Полеты должны были начаться в 11:00, однако утром видимость в подмосковном Жуковском не превышала 700 м.

Как отмечает ТАСС, несмотря на перенос, демонстрационная программа будет выполнена полностью.

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем принимает около 30 стран.